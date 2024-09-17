Kayseri Şehir Hastanesi'nde, istediği yeşil reçeteli ilaç yazılmayınca bıçakla kendine zarar vermeye çalışan Abbas S., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde saat 15.30 sıralarında Abbas S., yeşil reçeteli ilaç yazdırmak için başhekimlik binasına geldi.
İddiaya göre, istediği ilacı alamayan Abbas S., cebinden çıkardığı bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Abbas S.’yi, yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna edip gözaltına aldı.
Abbas S., polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA