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İddiaya göre, istediği ilacı alamayan Abbas S., cebinden çıkardığı bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde saat 15.30 sıralarında Abbas S., yeşil reçeteli ilaç yazdırmak için başhekimlik binasına geldi.

Kayseri Şehir Hastanesi 'nde, istediği yeşil reçete li ilaç yazılmayınca bıçakla kendine zarar vermeye çalışan Abbas S., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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