Bornova'da bulunan ve 16 yıl boyunca Türkiye'nin bazı il ve ilçelerinde ısıtma faaliyetinde bulunan Elit Mühendislik Doğalgaz şirketinin İzmir'deki çalışanlarından 40 kişi, gece vakti depo önünde etten barikat oluşturdu. Alacıklı olan firmaların depodaki ürünleri almaya karşın barikat oluşturan personeller, "Biz buradan binlerce lira alacaklıyız. Diğer illerdeki firmaların depolarındaki ürünler boşaltıldı, işçiler gönderildi. Bizler de aynı sürece girmemek için geçen her gece olduğu gibi bu gece de buradayız" diyerek direnişlerini sürdürmeye devam ediyorlar.

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