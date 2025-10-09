Uzman Şahin Avşar’dan Casusluk ve Siber Tehditlere Karşı Uyarılar

Avşar, “İstihbarata Karşı Koyma (İKK) sadece bir savunma değil, rakibin hamlesini öngörüp oyunu kendi lehinize çevirme sanatıdır. Kapınızı kilitlemeden uyumak ne kadar riskliyse, istihbarata karşı koymayı ihmal etmek de o kadar tehlikelidir.” diyerek uyarıda bulundu.

Avşar’a göre İKK, düşman veya rakip istihbarat teşkilatlarının bilgi toplama girişimlerini engellemek, yanıltmak ve etkisiz hale getirmek için alınan tüm tedbirleri kapsıyor. Pasif İKK, kamera, erişim kontrolü ve şifreleme gibi önlemleri içerirken; aktif İKK, yanıltıcı bilgiler yayma, sahte belgeler sızdırma ve casus ağlarını deşifre etmeyi kapsıyor. “Bugün siber dünyada da aynı satranç oynanıyor. Soğuk Savaş’ta sahada yürütülen casusluk faaliyetleri, artık bilgisayar ekranlarında sürüyor.” ifadelerini kullandı.

İstihbaratın temel kaynaklarını da sıralayan Avşar, HUMINT (insan istihbaratı), SIGINT (sinyal istihbaratı), OSINT (açık kaynaklardan bilgi), MASINT (teknik ölçümler) ve CYBINT (siber istihbarat) yöntemlerinin modern güvenlikte kritik rol oynadığını vurguladı.

Bireysel farkındalığın da en az devlet kurumlarının aldığı önlemler kadar önemli olduğunu belirten uzman, “Telefonunuzu kriptolu kullanın, sosyal medyada paylaşım yaparken iki kez düşünün. Siber casusluk çağında en büyük silah farkındalıktır. Bir anlık ihmal, devlet sırlarının el değiştirmesine yol açabilir.” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayi projeleri ve jeopolitik konumu nedeniyle sürekli hedefte olduğunu söyleyen Avşar, MİT’in bu alanda yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, “İKK, Türkiye’nin kalkanıdır. Ancak bu kalkanın güçlü kalması için sadece devletin değil, toplumun da uyanık olması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Avşar sözlerini, “İKK’dan vazgeçmek, kapınızı açık bırakmak gibidir. Güvenlik bir refleks, farkındalık ise en büyük savunmadır.” diyerek tamamladı.