TÜİK, 2023'ün 2'nci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yüzde 3,3 arttı. İstihdam, sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 arttı. Çalışılan saat endeksi, yüzde 1,3 arttı. Çalışılan saat, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de yüzde 111,1 arttı. Brüt ücret-maaş, sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 arttı. 2023'ün 1'inci çeyreğine göre ise istihdam endeksi yüzde 0,1, çalışılan saat endeksi yüzde 0,1 azaldı, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 12,8 arttı.



SAATLİK İŞ GÜCÜ MAALİYETİ VE KAZANÇ



Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yüzde 113,7 arttı. Saatlik iş gücü maliyeti, sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 arttı. Saatlik kazanç endeksi, yüzde 108,3 arttı. Saatlik kazanç, sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yüzde 144,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 147,2, inşaat sektöründe yüzde 124, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 146,7 arttı. 2023'ün 1'inci çeyreğine göre ise saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 10,7, saatlik kazanç endeksi yüzde 12,9, saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi yüzde 1,6 arttı.