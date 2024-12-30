İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de altı kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/YPG mensubu Ahlam Albashir’in Türkiye’ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul’a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan iki terör şüphelisi yakalandı.

Ne olmuştu?

İstanbul’da 13 Kasım 2022 Pazar günü İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör eyleminde altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin (Dokuz), Adem Topkara (40) ve Elif Topkara (27) çifti, Arzu Özsoy (38) ve kızı Yağmur Uçar (15) olarak kayda geçti.

İstanbul Başsavcılığı saldırıdan sonra soruşturma başlattı ve davaya en az sekiz savcı atandı. Döneminde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir kadının yaklaşık 40 dakika boyunca bir bankta otururken görüntülendiğini ve patlamadan kısa bir süre önce ayrıldığını söyledi.

Saldırının baş şüphelisi Suriye uyruklu kadın Ahlam Albashir'in bombalamadan bir gün sonra tutuklandığı bildirildi. Albashir, İstanbul'un Esenler ilçesinde tekstil sektöründe çalışıyordu.

Şüpheliyi Bulgaristan'a getirmeye çalıştığından şüphelenilen iki insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Saldırıdan bu yana kırk dokuz kişi gözaltına alındı ​​ve yirmi dokuz savcı tarafından sorgulandı.

18 Kasım 2022'de, baş şüpheli Ahlam Albashir de dâhil olmak üzere on yedi kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Albashir'in suç ortağı olduğu iddia edilen şüpheli, Türkiye tarafından kontrol edilen bir Suriye kasabası Azez'e kaçtı ve burada Türk kuvvetleri tarafından yakalandı.