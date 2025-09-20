İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını hesap hatası nedeniyle 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltti. Usul ve esasa ilişkin herhangi bir hata bulunmadığına hükmeden mahkeme, istinaf başvurusunu esastan reddetti.

İstinaf incelemesi tamamlandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İmamoğlu’nun 2019’daki bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa aykırı bir durum bulunmadığı belirtildi.

Ceza hesap hatasıyla düzeltildi

Daire, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2022’de verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük cezanın hesap hatası nedeniyle 1 yıl 19 ay 15 gün olarak değiştirilmesi gerektiğine hükmetti. Bunun dışında kararın hukuka uygun olduğu kaydedildi.

Yargıtay’a temyiz yolu açık

İstinaf, dosyayı Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere onadı. Kararda ayrıca, İmamoğlu’nun seçme ve seçilme hakkı gibi bazı siyasi haklardan yoksun bırakılmasına hükmedildi.

‘Ahmak’ davasının geçmişi

Süreç, İmamoğlu’nun 2019’da yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine yönelik sözleri nedeniyle YSK Başkanlığı’nın suç duyurusuyla başladı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği ileri sürüldü.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022’de İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, ayrıca siyasi haklarından yoksun bırakılmasına karar vermişti.