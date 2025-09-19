İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı “Ahmak Davası”nda İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreli siyasi yasak cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası almıştı. İmamoğlu’nun avukatlarının istinaf mahkemesine taşıdığı ceza, İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Karar, TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını kapsıyor.

Avukatlar Yargıtay’a başvuracak

İmamoğlu’nun avukatları, İstinaf Mahkemesi’nin onama kararına itiraz etmek için Yargıtay’a başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Hukuki süreç, Yargıtay kararının ardından devam edecek.

CHP’den tepki gecikmedi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstinaf Mahkemesi’nin kararına tepki gösterdi. Emir, kararı “hukukun değil sarayın kalemşörlüğünün eseri” olarak nitelendirdi. Açıklamasında şunları söyledi: