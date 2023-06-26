Kaza, saat 04.30 sıralarında, Koyunbaba Mahallesi Gümsan 2 Sitesi’nde meydana geldi. Türkbükü’nde restoran işleten Çağlar Aydın, yönetimindeki 48 AHE 696 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. Gürültüye koşan çevrede oturanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan sürücüsü Aydın, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla, ilgili soruşturma başlattı.