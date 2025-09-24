“İtfaiyeciler Atölyesi”, 27-28 Eylül tarihlerinde -1. Kat Ana Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek.

6-12 yaş grubundaki çocukların katılabileceği atölye, hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle miniklere unutulmaz bir deneyim sunacak. Her biri 30 kişilik kontenjanlarla gerçekleşecek seanslar saat 14.00, 15.00, 16.00 ve 17.00’de başlayacak. Katılım ise tamamen ücretsiz olacak.

Etkinlik kapsamında yangın güvenliği, doğru korunma yöntemleri ve yangın anında yapılması gerekenler gibi hayati konular, çocukların anlayabileceği şekilde aktarılacak. Böylece çocuklar, hem temel bilgileri öğrenecek hem de uygulamalı etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.

Ailelerin büyük ilgi göstermesi beklenen etkinlik, çocuklara küçük yaşta sorumluluk bilinci kazandırmayı da hedefliyor.