Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2015 yılında başlattığı geri kazanım suyu projesi ile Yuvacık Barajı kapasitesinin iki katından fazla su tasarrufu sağladı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının yıllık 43 milyon metreküplük su ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgulayarak sanayicilere geri kazanım suyu kullanımını artırmaları çağrısında bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, Türkiye'nin endüstriyel nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerinden biri. Bu nedenle, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetimi, özellikle Kocaeli için hayati önem taşıyor. Bu zorlu mücadelede su yönetimi konusunda öncü adımlar atan Kocaeli Su ve Kanal İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, geliştirdiği proje sayesinde geri kazanım suyunun kullanımı ile su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere temiz su sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyor.

SANAYİDE %35 LİK SU TASARRUFU Ülkemize ve şehrimize katma değer olarak kazandırılan yıllık 48 milyon metreküp kapasiteli “Geri Kazanım Suyu Tesisleri” ile sanayide kullanılan yıllık 43 milyon metreküp suyun 15 milyon metreküplük kısmını geri kazanım suyu ile karşılanıyor. Böylece Kocaeli’de atık suyun geri kazanımı ile sanayide yüzde 35’lik su tasarrufu elde ediliyor. Barajlar, göl ve göletler ile yeraltı suyu kaynakları üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltmak adına hayata geçirilen proje sayesinde 2015 yılından günümüze toplam 112 milyon metreküp su geri kazandırılarak Yuvacık Barajı kapasitesinin 2 katından fazla su tasarrufu gerçekleştirildi. Bu durum bize Kocaeli sanayicisinin ihtiyacı olan yıllık 43 milyon metreküp suyun, İSU’nun yıllık 48 milyon metreküp kapasiteli geri kazanım suyu ile kolayca karşılanabileceğini, böylece içme suyumuz üzerindeki baskının ciddi oranda azaltılarak su tasarrufunun kolayca sağlanabileceğini gösteriyor. Bu durum ise sanayicilerimizin bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

ALİ SAĞLIK: “SANAYİCİLERİMİZ GERİ KAZANIM SUYU KULLANIMI NOKTASINDA DAHA FAZLA FARKINDALIK SAHİBİ OLMALIDIR” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen ‘Çevrefest’ etkinliğinde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık: “Su sınırlı bir kaynak, yerine koyabileceğimiz herhangi bir madde yok. Ülkemiz, su kaynakları açısından zengin bir ülke değil. Bu nedenle suyu çok iyi korumalı ve geleceğe dönük sürdürülebilir politikalar belirlemeliyiz. Kocaeli’de atık su arıtma tesislerimizde toplamda 131.400 metreküp/gün, 48 milyon metreküp/yıl kapasitede kurulu geri kazanım ünitelerimiz bulunmakta. 2023 yılında sanayide 15 milyon metreküp geri kazanım suyu ile sanayi tesislerinde kullanılan suyun yüzde 35’ini geri kazanım suyundan sağladık. Bu oranı yaptığımız çalışmalar ile daha yukarı seviyelere çıkararak içme suyu kaynakları üzerinde oluşacak baskıyı önemli oranda azaltmayı planlıyoruz. Sanayicilerimiz geri kazanım suyu kullanımı noktasında daha fazla farkındalık sahibi olmalıdır.” diyerek ilimiz sanayicilerinden geri kazanım suyunun kullanılmasının yaygınlaştırılmasındaki desteklerini yineledi.