Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü, vahşi sulama yöntemi ile bağ ve bahçe sulayarak bilinçsiz su tüketimi yapan abonelerin tespit edilerek, geçici olarak aboneliklerinin durdurulacağı açıklandı.KOCAELİ (İGFA) - Küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle şehrimizin ana içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajını besleyen su damarları yeterince beslenemediği için seviyenin önceki yıllara göre hızlı düşüş gösterdiğini kaydeden İSU Genel Müdürlüğü, aldığı tedbiri kamuoyuyla paylaştı.

Aboneler insani tüketim ve kullanım amaçlı kesintisiz içme suyu temini sağlamak için, içme suyu kaynaklarımız üzerinde oluşan baskı dolayısıyla bağ-bahçe sulayarak bilinçsiz su tüketimi yapan abonelerin tespit edilerek geçici olarak aboneliklerinin durdurulacağı açıklandı.

Mevzuat gereği şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, su teminini güvence altına almak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bağ ve bahçelerde şebeke suyu ile sulama gerçekleştirerek tasarruf tedbirlerine uymayan abonelerin İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edileceği kaydedilen açıklamada, "Su tasarrufu, kişisel yaşam tarzlarımızda önemli bir yer tutmalıdır. Kocaeli halkından, su tasarrufuna önem vermelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Su, hepimizin ortak kaynağıdır. İkamesi olmayan bu vazgeçilmez kaynağımızı korumak da hepimizin sorumluluğudur. Sürdürülebilir su politikalarını desteklemek, gelecekte su kaynaklarımızın sağlığı ve sürdürülebilirliği için atılacak önemli bir adımdır. Kocaeli Su ve Kanal İdaresi (İSU) olarak birçok tasarruf planını hayata geçirdiğimiz bu süreçte halkımızın da iş birliği ve desteği büyük bir önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.