Enflasyon hedeflerine ulaşmak için alınan bu karar, ekonomideki zayıflığa dikkat çekiyor. Banka, 2024 yılı boyunca en az iki veya üç kez daha faiz indirimi yapılabileceğini açıkladı.

Faiz indiriminin detayları:

Riksbank, faiz indirimini açıklarken ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiğini ve enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümü aynı kalırsa, politika faizi bu yıl iki veya üç kez daha düşürülebilir." ifadesi kullanıldı.

Faiz indirimi beklenenden hızlı gerçekleşti

Riksbank, faiz indiriminin daha önceki değerlendirmelere göre daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. Özellikle jeopolitik riskler ve döviz kuru dalgalanmalarının, gelecekteki para politikası kararları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Ekonomik belirsizlikler devam ediyor

Riksbank, enflasyon ve ekonomik faaliyetlerdeki belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekti. Özellikle jeopolitik gelişmeler ve krona döviz kuru risklerinin, farklı bir para politikasına yol açabileceği vurgulandı.

Gelecekteki faiz indirimleri için ipuçları

İsveç Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı, enflasyonla mücadele sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, ekonomik belirsizliklerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin etkisi, gelecekteki para politikası kararlarını etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Banka, bu yıl içinde 2-3 kez daha faiz indirimi yapabileceğini belirtti ve piyasa oyuncularının dikkatini çekti.