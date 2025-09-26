Programın bu yılki konuklarından biri ise İsveç Parlamentosu (Riksdag) Milletvekili Daniel Vencu Velasquez Castro oldu.

Gençlerin sosyal ve siyasal hayata daha aktif katılımını amaçlayan BBSO’nun dokuzuncu buluşmasında Castro, siyasete giriş sürecini ve gençlerin demokratik süreçlerdeki rolünü anlattı.

İsveç Sosyal Demokratlar Partisi üyesi olan ve 2022’den bu yana Stockholm Belediye Bölgesi’ni parlamentoda temsil eden Castro, aynı zamanda Stockholm Belediye Meclisi’nde de görev yapıyor. Çocuk hakları, sosyal adalet ve uluslararası meseleler üzerine çalışmalar yürüten Castro, “İsveç’te Genç Siyasetçi Olmak” başlıklı oturumda kendi hikâyesini gençlerle paylaştı.

Göçmenlerin yoğun yaşadığı, yoksul bir mahallede büyüdüğünü anlatan Castro, “Ben ayrımcılıkla büyüdüm. 16 yaşında bunun farkına vardım ve sokak şiddetiyle tanıştım. Bugün burada olmamın sebebi, bu adaletsizliği görmem ve ona karşı mücadele etmeye karar vermemdir” dedi.

Konuşmasında gençlere siyasete katılmaları için çağrı yapan Castro, örgütlenmenin önemini vurguladı:

“Gençlerin siyasete katılım oranı dünyada çok düşük. İsveç’te bile bu oran yalnızca yüzde 1-2 civarında. Ama örgütlenmenin, birlikte hareket etmenin anlamını bilmek çok önemli. Politik aktör olmak isteyenler şunu bilmeli: Değişimi yaratacak olan sizsiniz. Nerede olursanız olun, değişim gücü içinizde.”

Siyasete ilk başladığında kendisine sık sık “Ben nasıl bir değişim yaratabilirim?” sorusunu sorduğunu belirten Castro, küçük adımların büyük dönüşümlere yol açabileceğini söyledi: “Beni buraya getiren şey, küçücük bir çocuğun ‘yapabilirim’ demesiydi. Bu itici gücü ailemden öğrendim.”

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşma, demokratik katılım, eşitlik ve adalet temaları etrafında verimli bir tartışma ortamı sundu.