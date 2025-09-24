Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Avrupa ülkelerinden peş peşe uyarılar geliyor. Almanya’nın ardından İsveç de Rusya’ya karşı askeri hazırlık mesajı verdi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, “Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz” dedi.

Moskova silahlanıyor

Jonson, Rusya’nın uzun menzilli silahlar ve elektronik harp sistemleri konusunda ciddi ilerlemeler kaydettiğini belirterek Moskova’nın geniş çaplı bir silahlanma sürecinde olduğuna dikkat çekti.

NATO üyelerine de mesaj veren Jonson, savunma yatırımlarının bölünmeden, ortak hareket edilerek sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya da hazırlık içinde

Almanya da olası bir Rusya–NATO çatışmasına karşı askeri planlamalarını hızlandırdı. Reuters’ın haberine göre, Alman ordusu NATO ile büyük çaplı bir savaş çıkması halinde günde 1.000 yaralı askere müdahale edebilmenin hazırlığını yapıyor.

Almanya Baş Cerrahı Ralf Hoffmann, “Gerçekçi olarak günde yaklaşık bin yaralı asker söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı.

NATO yetkilileri ise Moskova’nın 2029’dan itibaren saldırı başlatabileceği yönündeki değerlendirmeleri hatırlatıyor.