İsveçli sanatçı Mikael Genberg, Moonhouse adını verdiği minyatür kırmızı evini SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Ay'a göndermeyi başardı. 25 yıllık bir hayal olan bu proje, Japon "ispace" şirketi tarafından işletilen Resilience aracıyla Ay yüzeyine yerleştirilecek. Uzunluğu 12 cm, genişliği 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan Moonhouse, alüminyumdan yapılmış ve uzay sertifikalı özel bir boya ile kaplanmış.

Ay'da sanat

Genberg, Facebook’ta yayınladığı videoda, "Ay’ın yüzeyine beyaz köşeli kırmızı bir ev koymak çılgınca, hatta belki aptalca gelebilir. Ama aynı zamanda aklımda gerçekten şiirsel bir düşünceydi. Ve şimdi bu gerçekleşiyor. Amaç ne? Bu bir sanat" dedi. Ay'a gönderilen bu minyatür kırmızı ev, uzayda benzeri olmayan bir sanat eseri olarak, Ay’ın yüzeyinde binlerce yıl boyunca kalması bekleniyor.

Moonhouse’un geleceği

Fırlatma, Florida'dan gerçekleştirilen bu tarihi anı Genberg yerinde izledi. Resilience aracı, yaklaşık 4 ay sonra Ay yüzeyine iniş yapacak ve Moonhouse orada kalacak, fotoğrafı çekilecek ve Dünya'ya gönderilecek. İspace Europe CEO'su Julien-Alexandre Lamamy, projeye dair yaptığı açıklamada, “Sanat eserinin vizyonu bizimle birleşiyor; gezegenimizi ve geleceğimizi genişletmek ve insan yaşamının alanını uzaya doğru genişletmek” dedi.