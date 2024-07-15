STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler anıldı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Çınar Ergin'in ev sahipliğinde düzenlenen anma etkinliğine, çok sayıda diplomat ve Türk sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.

Törende, 15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ergin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, ülkemizde gerçekleşen kalkışma, halkımızın bağımsızlığına ve demokrasimize karşı bir saldırıydı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bu olayın sebeplerini hatırlatıp bir daha gerçekleşmemesi için neler yapabileceğimizi bir kez daha düşünmek ve o gece şehit olan vatandaşlarımızı anmak üzere burada toplandık."

İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesine ilişkin hazırlanan videonun gösterildiği etkinlikte, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rinkeby Camisi görevlisi İhsan Çakmak, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.