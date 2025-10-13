Hükümetin hazırladığı yeni ekonomi paketinde SGK prim desteği, araç ve ruhsat harçlarıyla ilgili önemli değişiklikler yer alıyor. Konut ekspertiz zorunluluğu ve kira stopajı ise şimdilik rafa kalktı.

Ekonomi paketinde yeni dönem başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan yeni ekonomi paketi, hem özel sektör hem de iş dünyasını doğrudan etkileyecek düzenlemeler içeriyor.

Henüz taslak aşamasında olan metinde, sigorta prim desteği, araç alım satım harçları ve ruhsat ücretleriyle ilgili dikkat çeken değişiklikler yer alıyor.

Taslağa göre, özel sektör işverenlerinin SGK’ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesi için sağlanan 4 puanlık prim desteği 2 puan düşürülecek.

Sigorta prim desteği azalıyor

Yılbaşında yapılan düzenlemeyle özel sektör işverenleri için SGK prim indirimi imalat sektörü hariç 4 puana düşürülmüş ve 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

İmalat sanayinde ise 5 puanlık indirim 1 Ocak 2026’ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanına bu süreyi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatma yetkisi verilmişti.

Yeni taslakla birlikte bu destek oranı 2 puana indirilecek, böylece işverenlerin prim yükü kısmen artacak.

Ayrıca, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında yüzde 20 olan prim oranının yüzde 21’e çıkarılması planlanıyor.

Araç ve ruhsat harçlarında artış

Ekonomi paketinin önemli maddelerinden biri de araç alım satımlarında yapılacak değişiklikler.

Taslağa göre, ikinci el araçlar da dahil olmak üzere araç alım satımlarından binde 2 oranında harç alınması öngörülüyor.

Ayrıca, bazı sektörlerde bir kereye mahsus alınan ruhsat harçları artık her yıl tahsil edilecek.

Bu düzenleme, şu işletmeleri kapsayacak:

Özel tıp merkezleri

Özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri

Veteriner muayenehaneleri

Hekim poliklinikleri

Konut ekspertizi ve kira stopajı ertelendi

Ekonomi paketine hazırlık sürecinde konut alım satımlarında ekspertiz raporu zorunluluğu gündeme geldi.

Ancak taslak görüşmeleri sırasında bu uygulamanın şimdilik ertelenmesine karar verildi.

Aynı şekilde, mesken kira gelirlerinde ev sahiplerine stopaj getirilmesi planı da kiralara olası olumsuz etkileri nedeniyle taslaktan çıkarıldı.

Prim indiriminden kimler yararlanabiliyor?

Halen yürürlükteki mevzuata göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesindeki 4 puanlık indirimden yararlanmak için şu koşullar aranıyor:

Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde verilmesi,

Kuruma borcun bulunmaması veya yapılandırılmış olması,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

Sahte sigorta bildiriminde bulunulmaması.

Yeni pakette bu şartlar korunacak, ancak destek miktarı azaltılacağı için işverenler açısından maliyet artışı bekleniyor.

İş dünyasında yankı buldu

İşveren temsilcileri, düzenlemenin maliyetleri artırabileceğini ve istihdam üzerindeki etkisinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, destek oranının düşürülmesi özellikle KOBİ’leri doğrudan etkileyebilir.