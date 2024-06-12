LOZAN (AA) - İsviçre'deki Filistin destekçileri, İsrail'in, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan "men edilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Lozan'da bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) önünde toplanan yüzlerce eylemci, IOC'ye, İsrail'in bu yıl Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

İsrail aleyhine Fransızca ve İngilizce sloganlar atan eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve "İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini" belirten dövizler taşıdı.

Eylemciler, "Katilleri, olimpiyatlardan men edin" yazılı ve üzerinde Filistinli bir çocuğun fotoğrafının olduğu pankartı da açtı.



Daha önce Rusya ve Belarus'un olimpiyatlardan men edildiğini söyleyen göstericiler, İsrail'in, bu yıl oyunlara katılmasının "çifte standart" olacağını kaydetti.

Eylemin bir bölümünde göstericiler bomba sesleri eşliğinde yerlere yatarak Filistinlilerin çektiği acıları canlandırdı ve ölümlere tepki gösterdi.

Gazze'de akan kana dikkati çekmek için ellerine kırmızı boya süren göstericiler, IOC'nin kapısına kırmızı el izi bıraktı.

Eylemciler, IOC önündeki bayrak direklerine Filistin bayrakları çekti.

- "İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesini umuyoruz"

Gösteriye katılan İsviçreli Noemie Cochard, AA muhabirine, "Filistin'deki kardeşlerimiz ve annelerimiz ile onların davalarına destek olmak için buraya geldik. İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesini umuyoruz. Filistinlilere bu desteğin gösterilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cochard, Gazze'de bir "soykırım" yaşandığını kaydederek, hep beraber hareket edilmesi halinde İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi ihtimalinin olduğunu söyledi.

Filistin asıllı İsviçreli Nidal Salim de IOC'den, İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi talebiyle burada olduklarını dile getirdi.



İsrail'in, Filistin'de "soykırım" gerçekleştirdiğin söyleyen Salim, IOC'nin daha önce Rusya ve Belarus'u olimpiyatlardan men ettiğini hatırlattı.

Polis, yaklaşık 2 saat süren eylem sırasında IOC ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız statüde yarışacak

IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'te "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurmuştu.

Olimpiyatlarda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacağı, her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkilinin oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyeceği belirtilmişti.