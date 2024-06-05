Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, Türkiye'de bulunan İsviçreli şirketlerin toplamda 10 milyar doların üzerinde yatırıma sahip olduğunu belirtti. Şenocak, yatırım koşullarının iyileşmesiyle birlikte bu miktarın artmasını beklediklerini ifade etti.

Şenocak, İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin 40. yılını kutlamak için özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı ve derneğin amacının iki ülke arasındaki iş ilişkilerini geliştirmek olduğunu vurguladı. Derneğin Türkiye ve İsviçre'den üyelerle çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirtti.

İsviçre'nin Türkiye'de 8. büyük yatırımcı olduğunu belirten Şenocak, İsviçreli şirketlerin mevcut yatırımlarını artırmaya yönelik fırsatları değerlendirdiğini söyledi. Türkiye ile İsviçre arasındaki ticaretin dengeli olduğunu ve yaklaşık 300 İsviçreli şirketin Türkiye'de yatırım yaptığını aktardı.

Şenocak, Türkiye'nin ekonomik koşullarının son dönemde zorlu olduğunu ancak alınan ekonomi politikaları ve kararların olumlu karşılandığını belirtti. Bu durumun yatırım iştahını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

İsviçreli yatırımcıların uzun vadeli düşündüğünü ve Türkiye'ye uzun vadeli olarak baktıklarını söyleyen Şenocak, Türk firmalarının AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum çalışmalarına da değindi.

Son olarak, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin düşüşünün yatırımlara olumlu yansıdığını belirten Şenocak, iki ülke arasındaki yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini vurguladı.