Kadın çalışan sayısı 150'yi aşan işyerlerinde kreş açma zorunluluğu getirildi. İşverenler, kreş hizmetini tek başlarına sağlayabileceği gibi, diğer işverenlerle iş birliği yaparak ya da dış hizmet sağlayıcıları aracılığıyla da temin edebilir. Eğer kreş hizmeti sağlanmazsa, çalışanlar kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkına sahiptir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında kreş desteğini yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen bu adım, ücretsiz ve düşük maliyetli kreş hizmetlerinin artırılması yönünde de çalışmalar yapılacağını belirtti.

Kreş zorunluluğu nasıl işliyor?

Mevzuata göre, 150'den fazla kadın çalışanı bulunan işyerlerinde 0-6 yaş arası çocuklar için kreş açılması zorunlu. Eğer kreş, işyerinden 250 metreden daha uzaksa, işveren taşıma hizmeti sağlamak zorundadır. İşverenler, bu yükümlülüğü başka işyerleriyle ortaklaşa yerine getirebilir veya yetkilendirilmiş kreşlerle anlaşma yapabilir.

Kreş Hizmetinin Vergi Avantajları İşverenler kreş hizmeti sağladığında, vergi indirimi avantajından yararlanabilir. Ancak, kreş desteği nakit ödeme şeklinde sağlanırsa, bu tutar gelir vergisine tabi olur.

Erkek çalışanlar kreş desteğinden faydalanabilir mi?

Kreş yardımı genellikle kadın çalışanları kapsar, ancak anneleri vefat eden ya da velayeti babada olan çocuklar için erkek çalışanlar da bu destekten yararlanabilir. Erkek çalışanlar için kreş desteği sunulsa da, bu durumda vergi avantajı sağlanamaz.

Kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler, kadın çalışanların iş akitlerini haklı nedenle feshetmesine ve kıdem tazminatı talep etmelerine yol açabilir. Fesih işlemi öncesinde işverene yazılı bildirimde bulunulması gerektiği unutulmamalıdır.