İtalya maliye polisi, ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un vergi dolandırıcılığı ve işçi sömürüsü iddiaları üzerine harekete geçti. Milano’daki Amazon şubesinde yapılan operasyon sonucunda, şirketin 121 milyon eurosuna el koyuldu.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın bildirdiğine göre, büyük şirketlerin işgücü maliyetlerini düşürmek ve daha az vergi ödemek amacıyla lojistik hizmetlerini yasa dışı olarak taşeron firmalara devrettikleri bir sistemin araştırıldığı belirtildi. İtalyan savcılar, “yasa dışı fatura mekanizması” ile vergi dolandırıcılığının gerçekleştiğini ve sahte sözleşmeler kullanılarak iş ilişkilerinin “paravan” şirketler aracılığıyla yürütüldüğünü tespit etti.

Milano savcılarının bulguları

Milano savcıları, işgücü tedarik zincirinin yeniden yapılandırıldığını ve bu süreçte paravan şirketlerin vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini sistematik olarak ihmal eden çeşitli kooperatifler tarafından kullanıldığını belirledi. Bu durum, Amazon'un vergi yükümlülüklerinden kaçınmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu anlamına geliyor.

Diğer şirketlere de soruşturma

DHL, Uber ve Lidl gibi büyük şirketler hakkında da benzer soruşturmaların yürütüldüğü bildirildi. Ayrıca, kiralama devi Airbnb’nin Aralık ayında İtalya ile dört yıldır süren vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon Euro (yaklaşık 20 milyar TL) ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Amazon, bu yılın başlarında haksız rekabet uygulamaları iddiasıyla İtalya mali polisinin radarına girmişti. Ülkenin rekabet kurulu, Amazon’un iki iştirak firmasına, müşterilerin sık satın aldıkları ürünlerin yinelenen teslimatlarını ayarlamalarına olanak tanıyan 'Abone Ol ve Kaydet' seçeneği nedeniyle 10 milyon Euro (355 milyon TL) para cezası vermişti. Bu işlevin otomatik olması, tüketici haklarının ihlali olarak sayılmıştı.

İtalyan yetkililerin açıklamaları

İtalyan yetkililer, vergi ve işçi hakları ihlallerine karşı sıkı önlemler alacaklarını ve büyük şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Vergi dolandırıcılığı ve işçi sömürüsü gibi ciddi suçların peşini bırakmayacaklarını vurgulayan yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.