İtalya'da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'e ait chatbot hizmetine erişimi engelledi. GPDP, İtalyan kullanıcıların verilerini korumak amacıyla alınan bu kararın, şirketlerden gelen yetersiz bilgilendirme sonrası alındığını açıkladı.

Erişim engeli ve soruşturma başlatıldı

İtalya'da, kişisel verilerin korunması adına yapılan açıklamada, Çinli şirketlerin DeepSeek chatbot hizmetinin İtalyan kullanıcılarının verilerini işlememesi için acil erişim engeli getirildiği bildirildi. GPDP, bu engelin ardından DeepSeek’e yönelik eş zamanlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetersiz bilgilendirme sebebiyle engelleme

Açıklamada, İtalyan kullanıcılarının verilerini korumak amacıyla alınan kararın, şirketlerden alınan ve yetersiz bulunan bilgilendirmeler sonrasında yürürlüğe girdiği vurgulandı. Ayrıca, DeepSeek uygulamasının çarşamba gününden itibaren İtalya'daki dijital mağazalardan indirilemez hale geldiği ifade edildi.

DeepSeek ve ChatGPT arasındaki rekabet artıyor

DeepSeek, 20 Ocak’ta piyasaya sürülen düşük maliyetli yapay zeka modeli DeepSeek-R1 ile dünya çapında büyük bir kullanım oranına ulaşmış ve ChatGPT'yi geride bırakmıştı. Bu gelişme, Batılı şirketlerin sektöründeki hakimiyetine ve yaptıkları büyük harcamalara dair şüpheler doğurmuş, küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde satış baskısı yaratmıştı.

Daha önce ChatGPT'ye erişim engeli getirilmişti

GPDP, Mart 2023’te OpenAI’nin ChatGPT uygulamasına yönelik kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. ChatGPT, gizlilik konusunda daha dikkatli olacağını taahhüt ettikten sonra İtalya, Nisan 2023’te erişim engelini kaldırmıştı.