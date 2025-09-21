Roma, İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio’yu 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Milli futbolcu Zeki Çelik’in 90 dakika forma giydiği maçta, Lazio 2 kırmızı kartla sahadan eksik ayrıldı.
İtalya 1. Futbol Ligi Serie A'nın 4. haftasında, başkent derbisinde Roma, Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Olimpiyat Stadı’nda oynanan zorlu maçta, Roma'nın tek golünü Lorenzo Pellegrini 38. dakikada attı ve konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Lazio 10 kişi kaldı
Lazio, maçın 86. dakikasında Reda Belahyane’nin rakibine sert müdahalesi sonucu kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. Bu da Lazio'nun maçta etkisini daha da azalttı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra, Lazio’nun oyuncusu Matteo Guendouzi hakeme itirazda bulununca, ikinci kırmızı kartı gördü. Lazio, sahadan 9 oyuncu ile ayrılmak zorunda kaldı.
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi. Çelik, defansif anlamda önemli katkılar sağladı ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Bu sonuçla Roma, puanını 9’a yükselterek zirveye yaklaşırken, Lazio 3 puanda kaldı ve düşüşünü sürdürdü.