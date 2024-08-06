Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında yelkenli bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35 ve KB-7), kısa sürede tekneye ulaştı.

Yapılan operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan 31 düzensiz göçmen (4’ü çocuk) yakalandı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.