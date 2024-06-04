İtalya-Türkiye maçı öncesinde iki takımın kaptanları 'paçavra topu' denilen eski futbol toplarını değiş tokuş edecek. Nisida Çocuk Hapishanesi'ndeki çocuk mahkumlar tarafından yapılan toplar, bu maç öncesi özel olarak Napoli'den Bologna'ya getirildi.

Papa Francesco'nun ilk olarak 2019'da dile getirdiği eğitim projesinin sembolü haline gelen bu top, futbolun daha mütevazı kökenlerine göndermede bulunuyor. 2013 tarihinde kurulan Papalık Okulları Vakfı tarafından desteklenen dünya çapındaki eğitim projesinin sembolü haline gelen "Papa topu" ismindeki paçavra topları, Nisida Çocuk Hapishanesi'ndeki çocuk mahkumlar tarafından yapılıyor.

4 Haziran'da gerçekleşecek İtalya-Türkiye maçında özel olarak Napoli'den Bologna'ya getirilen toplar, maçın başlama vuruşundan önce, iki milli takımın kaptanları tarafından değiş tokuş edilecek, hazırlık karşılaşmasının açılışı da paçavra topuyla yapılacak.