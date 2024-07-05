İtalya’nın güneyinde yer alan aktif yanardağlardan Etna’nın ardından, Stromboli’nin de faaliyete geçtiği ve yanardağların püskürttüğü kül ve lavların çevre bölgeleri etkilediği bildirildi. Sicilya Adası’nda son günlerde artan volkanik hareketlilik, dün itibarıyla en yüksek seviyeye ulaştı. Etna Yanardağı’nın ardından, ülkenin güneyindeki bir diğer aktif yanardağ olan Stromboli’de de volkanik patlamalar meydana geldi.

Küller 2 kilometre yüksekliğe ulaştı

Eolie takımadalarının bir parçası olan Stromboli Adası’ndaki yanardağ, dün yoğun şekilde kül ve lav püskürtmeye başladı. Lav ve kaya parçalarının denize düştüğü belirtilirken, İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Stromboli Yanardağı’nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi

Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı, X platformunda yaptığı paylaşımda, Stromboli’deki yoğun volkanik faaliyet nedeniyle alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını duyurdu. Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, adada yaşayanların yanardağın etkilerinden korunması ve durumun izlenmesine yönelik adımları değerlendirmek üzere acil durum operasyon komitesini topladı.

Havalimanında uçuşlar durdu

Diğer yandan, Etna Yanardağı’nda dün gündüz saatlerinde volkanik faaliyetler en yüksek seviyeye ulaştı. Yaklaşık 4,5 kilometre yüksekliğe erişen kül ve duman bulutu, hava ulaşımını da etkiledi. Etna’nın küllerinin Katanya kenti ve Fontanarossa Havalimanı’na ulaştığı, bu nedenle havalimanında uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu açıklandı.

Yanardağlar birbiriyle bağlantılı mı?

Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı 3 bin 300 metre, Stromboli Yanardağı ise deniz seviyesinden 920 metre yüksekliğe sahip. Uzmanlar, birbirine yakın coğrafyada bulunan Etna ve Stromboli yanardağlarının bazı ortak özellikleri olsa da volkanik faaliyetlerinin temelde farklı olduğunu ve birbirleriyle bağlantılı olmadığını belirtiyor.