İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki 3,300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son günlerde önemli bir volkanik hareketlilik sergiliyor. Özellikle "Voragine" kraterinden başlayan lav ve kül püskürmesi, adanın çeşitli bölgelerinde hissediliyor. "Voragine" kraterinden "Yeni" adı verilen diğer kraterlere doğru lav akışı da gözlemleniyor.

Volkanik patlama riski

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya'daki raporlarına göre, Etna'nın püskürttüğü küller yaklaşık 4,5 kilometreye kadar yükselmiş durumda ve güneydoğu yönünde ilerliyor. Bu durum nedeniyle INGV, bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayınladı. Sivil Savunma Departmanı da Etna Yanardağı'ndaki volkanik aktivite sebebiyle halkı "sarı" kodlu uyarı ile olası risklere karşı uyardı.