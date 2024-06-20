ROMA (AA) - İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında dün akşam başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı, tamamen söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli'de yerleşim yerlerine yakın Camaldoli tepesindeki makilik alanda çıkan yangında Vomero, Soccavo ve Pianura semtlerine yakın araziler zarar gördü.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin ilk aşamada karadan 8 ekip ve helikopterlerle müdahale ettiği, sabah da 3 yangın söndürme uçağının operasyona katıldığı anlatıldı. İtfaiyenin yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldığı ve alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde makilik alandaki yangının gece boyunca sürdüğü görülüyor.

Bu arada Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi, basına yaptığı açıklamada, itfaiyenin yangının ilk çıktığı anlarda havadan müdahale için söndürme uçaklarını hemen gönderemediğini belirterek, "Bu nedenle ilk aşamada helikopterler müdahale etti. Gece boyunca Camaldoli'de çok karışık bir durum vardı çünkü yangın birkaç kez yön değiştirdi. Bu da söndürmeyi zorlaştırdı." dedi.

Yangının neden çıktığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.