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Yemeğin ardından konuklar Holat'ı alkışlayarak tebrik ederken Ege Bölgesi yemeklerini beğendiklerini ifade etti.

Sunulan ikramlar, kullanılan malzemesinden pişirme tekniğine kadar tüm detaylarıyla konuklara anlatıldı.

Davette, konuklara büyükelçiliğin aşçısı Turgay Holat'ın hazırladığı tarhana çorbası, zeytinyağlı fasulye, fava, mücver, ıspanaklı börek, karides güveç ve İzmir köfte ile Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’ün ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davette İtalyan ve Roma'da mukim yabancı basın mensupları ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da program düzenlendi.

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