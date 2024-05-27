ROMA (AA) - İtalya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinin tanıtıldığı etkinlik yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da program düzenlendi.
Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’ün ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davette İtalyan ve Roma'da mukim yabancı basın mensupları ağırlandı.
Davette, konuklara büyükelçiliğin aşçısı Turgay Holat'ın hazırladığı tarhana çorbası, zeytinyağlı fasulye, fava, mücver, ıspanaklı börek, karides güveç ve İzmir köfte ile Osmanlı şerbeti ikram edildi.
Sunulan ikramlar, kullanılan malzemesinden pişirme tekniğine kadar tüm detaylarıyla konuklara anlatıldı.
Yemeğin ardından konuklar Holat'ı alkışlayarak tebrik ederken Ege Bölgesi yemeklerini beğendiklerini ifade etti.