EURO 2024'te İtalya'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı ailesiyle birlikte izleyen Roberto Baggio, silahlı hırsızların saldırısına uğradı. Efsane futbolcu ve ailesi, evlerinde yaşanan arbede sırasında darp edildi ve değerli eşyaları çalındı.

Dün gece, EURO 2024 B Grubu'nda oynanan İspanya - İtalya maçı sırasında, İtalya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio'nun Vincenza kentine bağlı Altavilla Vicentina'daki evine beş silahlı hırsız girdi. Baggio ve ailesi, maçı izlerken hırsızlar evlerine zorla girdi ve efsane futbolcu ile ailesini darp etti.

Evin yağmalanması

Silahlı soyguncular, evin içinde değerli eşyaları arayarak Baggio'nun mülkünü yağmaladı. Soygun sırasında başına darbe alan Roberto Baggio ve ailesi, hırsızlar tarafından bir odaya kilitlendi. Hırsızlar, evi talan ettikten sonra kayıplara karıştı.

Polis ve hastane süreci

Soygunun ardından kapıyı kırarak odadan çıkan Baggio, hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlattı. Darp edilen Roberto Baggio ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İtalyan basını yaşanan bu talihsiz olayın ayrıntılarını aktardı. Polisin hırsızları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattığı belirtildi.