Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim yeniden tırmandı. İtalyan keşif gemisi Ioveli Relume, Girit Adası ile Güney Kıbrıs arasında kablo döşemek üzere Doğu Akdeniz’e açıldığında, Türkiye harekete geçti. Türkiye, geminin etrafına beş savaş gemisi gönderdi ve bölgeye Aksungur silahlı insansız hava aracını sevk etti. Bu hamle sonucunda, Yunanistan geri adım atarak geminin bölgeden ayrılmasına ve Girit Adası'na dönmesine neden oldu.

Yeni NAVTEX ve Dimokratia Gazetesi'nin eleştirisi

Yunanistan, yaklaşık altı hafta sonra Ioveli Relume için bir NAVTEX yayınladı. Dimokratia gazetesi, bu NAVTEX’i “Türkiye-Libya mutabakatını yasallaştırıyorlar” başlığıyla duyurdu. Gazete, Miçotakis hükümetinin Türkiye'nin çizdiği sınırların dışına çıkmaya cesaret edemediğini belirtti. NAVTEX’in, Türkiye'nin taleplerine uyumlu olarak yayımlandığını ve Atina'nın Türkiye-Libya deniz sınırları mutabakatını fiilen tanıdığını öne sürdü.

Doğu Akdeniz'de gerginlik ve AB’nin sessizliği

Dimokratia, Türkiye'nin Atina’nın planlarına boşluk bırakmadığını ve bu durumun tarihteki benzer olayları tekrar ettiğini savundu. Gazete ayrıca, Avrupa Birliği'nin bu krizle ilgili sessiz kaldığını ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hem Temmuz'daki krizde hem de güncel gelişmelerde herhangi bir tepki göstermediğini belirtti.

Türkiye-Libya mutabakatının etkileri

2019’da Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat, Doğu Akdeniz’deki enerji ve deniz sınırları planlarını etkiledi. Bu anlaşmayla Türk kıta sahanlığı, Yunanistan’ın Girit Adası’nın doğusuna kadar uzanıyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği üyesi ülkeler olarak bu anlaşmanın etkilerini olumsuz buluyor.

Yunanistan'ın yeni NAVTEX ilanı, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilse de, bu durum Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni kriz alanları oluşturabilir.