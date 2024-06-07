Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Terra Amara adıyla İtalya’da yayınlanmasından sonra İtalya’da adından söz ettiren başarılı oyuncu Aras Şenol, İtalya’da Canale 5’de yayınlanan İtalya’nın Survivor’ı, L’isola dei Famosi'nin birincisi oldu.İSTANBUL (İGFA) - ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 4 sezon boyunca “Çetin Ciğerci” karekterini canlandıran Aras Şenol, İtalya’nın Survivor’ında birinciliğe ulaştı.

Başarılı oyuncu Aras Şenol, yarışmada birinci olmasının ardından kazandığı ödülü de geçtiğimiz sene öldürülen öğrenci Giulia Cecchettin adına şiddet mağduru kadınlar vakfıyla paylaştı.

ARAS ŞENOL KİMDİR?

İstanbul doğumlu Aras Şenol,. 2016’da Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Şenol, dört sezon ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizinde Çetin Ciğerci karakterini canlandırdı. TRT1'de yayınlanan Hayatımın Neşesi ve Tabii'de Aşkımız Yeter projelerinde de yer alan Şenol ayrıca eski milli yüzücüdür. . İtalya, Hırvatistan ve Lübnan’daki tiyatro oyunlarının yanı sıra, Ridley Scott ’ın çektiği THY reklamında da rol almıştır.