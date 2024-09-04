Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan 40 düzensiz göçmen ve onlara rehberlik eden 5 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyonun detayları

Marmaris açıklarında bir yelkenli teknede çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan yelkenli tekneyi ve göçmenlerin transferini sağlayan fiber tekneyi tespit etti. Düzenlenen operasyonda, yelkenli tekne durdurularak arama yapıldı.

Çocuklar da kurtarıldı

Yapılan aramada, teknede 8’i çocuk olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen ve bu kaçak yolculuğu organize eden 5 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler güvenli bir şekilde karaya çıkarılırken, kaçakçılar hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmenler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.