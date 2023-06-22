FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Ticaret Borsası(İTB) Meclisi haziran ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer idaresinde Gastronomi/Alaçatı Deneyim Noktası’nda gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2008 küresel krizinin ardından son yılların en zor döneminden geçildiğini belirterek "İhracatın gerilediği, cari açığın arttığı, Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü, yüksek enflasyonun bilançoları bozduğu, finansmana erişimin daha da zorlaştığı ve yabancı yatırımın mesafe koyduğu bir dönem bu. Bu sorunları moral bozmak için ya da umutsuz olduğum için sıralıyor değilim. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Mehmet Şimşek’in altını çizdiği gibi, 'rasyonel zemine dönmek dışında bir seçeneğimiz olmadığını' teyit etmek için söylüyorum" dedi.

KESTELLİ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Yeni dönemden beklentilerini de dile getiren Kestelli, "Bugün ihtiyacımız olan şey, itibarı yüksek bir ekonomi programının açıklanması ve kararlılıkla uygulanmasıdır. İyi tasarlanmış bir tarımsal üretim ve ticaret programı. Daha ileri teknolojili ürün ve hizmetlere geçmek. Daha etkin ve kurumsal sosyal yardım sistemi. İyileştirilmiş bir finansmana erişim iklimi ve iyi yönetilen bir yeşil dönüşüm, yeni dönemden beklentilerimiz. Sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık ekosistemine gerçekten çok ihtiyacımız var" diye konuştu.



TARIMSAL DIŞ TİCARETTEKİ DENGE KÖTÜLEŞİYOR

Türkiye yüzde 50’leri aşan gıda enflasyonuyla boğuşurken küresel gıda fiyatlarındaki gelişmeyi gösteren FAO Gıda Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü ifade eden Kestelli, "2022 yılı Mart ayından bu yana sürekli geriliyor. Yıllık ürün fiyatları incelendiğinde özelikle tahıllarda ve bitkisel yağlarda önemli düşüşler yaşandı. Ayçiçek Yağı fiyatları önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 54, soya yağı yüzde 50 ve palm yağı fiyatları ise yüzde 47 oranında gerilemiş durumda. Aynı dönemde buğday fiyatlarında çeşitlerine göre yüzde 25-40 arasında, arpa fiyatlarında ise yüzde 30 seviyelerinde düşüş oldu. Küresel piyasalarda tahıl fiyatlarında düşüş yaşanırken TMO yeni sezon ekmeklik buğdayın ton fiyatlarını 8 bin 250, arpa fiyatını ise 7 bin lira olarak açıkladı. Ürünlerini TMO’ya teslim eden üreticilere ayrıca ton başına bin lira fiyat farkı ödenecek. Bütün bu gelişmeler, tarımsal dış ticaretimizdeki dengeyi de kötüleştiriyor. Bu dengeyi sağlamanın yolu, tarımda üretimi güçlendirecek, ticarette rekabet üstünlüğü sağlayacak, ihtiyaca göre yeniden planlanmış bir sistemi oturtmaktan geçiyor. Bu vesileyle yeni Tarım ve Orman Bakanımız sayın İbrahim Yumaklı’yı da görevi nedeniyle tebrik ediyor ve her türlü işbirliğine açık olduğumuzu da belirtmek istiyorum" dedi.

"BORSA SARAYI'NIN RESTORASYON ONAYINI ALDIK"

Borsa Sarayının röleve ve restitüsyon onayından sonra, restorasyon onayını aldıklarını aktaran Kestelli, “Restorasyon bittikten sonra Borsa Sarayının eski tüccarlar lokali olarak tarihe imza atmış mekanını İzmir’e yaraşır rafine bir restoran ve gastronomi deneyim merkezi olarak konumlandırmayı planlıyoruz. Bu hedeflere ulaşmanın yol haritası niteliğindeki Ege Gastronomi projemize Alaçatı’daki pilot uygulama ile başlıyoruz. Borsamız, Çeşme’nin ve İzmir’in gastronomisine konu ürünlerini; eğitim, tadım faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle markalaştıracak. Bu yolculukta Gastronomi/Alaçatı Deneyim Noktası ile şehrimize ve bölgemize değer katacağız” diye konuştu.



ÜRÜN DESENİ DEĞİŞEBİLİR

İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ise "Ülkemiz çok ciddi bir kuraklık periyodu ardından üç aydır etkili yağışlar alıyor. Özellikle ilimiz başta olmak üzere bölgemiz, son dönemde aşırı ve şiddetli yağışlarla baş etmeye çalışıyor. Artan sıcaklıklar, aşırı yağışlar, sel ve taşkınlar, ani dolu yağışları, ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelen don olayları, çok az yağış ve kuraklık gibi ekstrem hava ve iklim olayları ilimizi etkilemekte. Bu gelişmeler; ilimiz tarımsal üretiminde verim kayıplarına, ürünlerde kalite bozulmalarına, ürün deseninin değişmesine, ürün üretim zamanlarının değişmesine neden olabilir. Bu sonuçlar altında güvenilir gıda için, gelişen iklim koşullarına uygun tarımsal üretim desenini belirlemek zorundayız" şeklinde konuştu.

ET FİYATLARI DURAĞANLAŞTI

Tuncer, öte yandan et fiyatlarındaki artışın durağan bir hal aldığını belirterek ülkedeki hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığının sayısının yeterli olduğunu kaydetti.