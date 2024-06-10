İzmir Ticaret Borsası tarafından her yıl düzenlenen İnstagram fotoğraf yarışmasının bu seneki konusu, "Geçmişten Emanet, Geleceğe Miras Tarım" oldu.

Yarışma, 10 Haziran-30 Eylül 2024 tarihleri ​​arasında düzenlenecek ve tarımın geçmişten geleceğe olan önemini vurgulamayı hedefliyor.

Katılım Şartları ve Ödüller

Yarışmaya katılmak için @izmirticaretborsasi hesabını takip ederek, #itbyarisma24 hashtag'ini kullanarak fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Toplam 125 bin TL değerinde ödül dağıtılacak, birincilik ödülü 20.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL ve üçüncülük ödülü 7.500 TL olarak belirlendi.



Yarışmaya katılabilecek fotoğraflar, tarımın her yönünü kapsamakta olup, bitkisel ve hayvansal üretimden ticarete, sosyal hayata kadar geniş bir yelpazede değerlendirilecek. Değerlendirme, uzman jüri tarafından gerçekleştirilecek ve katılımcıların yaratıcılığı ve tema uyumu dikkate alınacak.



Detaylı bilgi ve katılım koşulları için https://itb.org.tr/instaborsayarisma adresini ziyaret edebilirsiniz.

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