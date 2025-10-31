İstanbul Ticaret Borsası (İTB) Ekim ayı olağan meclis toplantısında Başkan Ömer Gökhan Tuncer, küresel ekonomik görünüm, tarım ve hayvancılık sektörü ile iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirdi. Toplantıya Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci de katıldı.

Tuncer, uluslararası ticaretin yeniden şekillendiğini vurguladı. IMF başkanının “Küresel ekonomi korkulandan iyi ama gerekenden kötü” değerlendirmesine dikkat çekerek, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme için işgücü esnekliği, bölgesel entegrasyon ve yeşil-dijital dönüşüme odaklanması gerektiğini söyledi.

Başkan Tuncer, iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkilediğini belirtti. Sıcak yazlar, kurak mevsimler, ani yağışlar, seller, dolu ve don gibi aşırı hava olaylarının verim ve kaliteyi düşürdüğünü ifade etti. Bu gelişmelerin girdi maliyetlerini artırdığını ve rekabet gücünü azalttığını söyledi.

Hayvancılık sektöründeki sorunlara değinen Tuncer, şap hastalığının üretim ve tüketici fiyatlarını etkileyebileceğine dikkat çekti. Ulusal çapta aşı ve eylem planlarının aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Tuncer, 23 Ekim’de alınan Hazine destekli tarım kredilerindeki faiz sübvansiyonu kararının, üreticilerin maliyetlerini artırdığı için eleştirildiğini, ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edildiğini belirtti. Kararın hızlı iptali için yetkililere teşekkür etti.

Başkan Tuncer, Ekim ayının tarım ve ekonomi açısından zorlu geçtiğini belirterek, Kasım ayında daha iyi haberlerin gelmesini temenni etti.