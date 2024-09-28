Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında Menteşe ilçesinde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatta, itfaiye ekipleri ev ve araç yangınlarına müdahale ederken, trafik kazasında sıkışan bir vatandaşı da kurtardı. Gerçekleştirilen tatbikat, adeta gerçek bir kurtarma operasyonunu aratmadı.

Tatbikat, Menteşe ilçesinde bulunan sosyo-kültürel alan yanında yapıldı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Merve Fidem Barut, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, daire başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yarışmalarla Dolu Bir Gün

Tatbikatta ilk olarak yangın çıkaran bir eve müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Ardından araç yangınına müdahale eden ekipler, bir de kuyuya düşmüş yavru kediyi kurtardı. Tatbikatın en heyecanlı anlarından biri de sıkışmalı trafik kazasıydı. Kurtarma tatbikatının ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye grup amirlikleri arasında düzenlenen yarışmada Bodrum İtfaiye Ekip Amirliği birinci oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde 13 ilçede grup amirliği, 26 itfaiye istasyonu, Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 acil çağrı merkezi ile il genelinde 41 noktada hizmet veriyoruz. 2014 yılından bu yana 61 bin 192 itfaiye olayına müdahale ettik. İtfaiye olaylarına ulaşım süremiz 6 dakika 58 saniyedir" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise, "İtfaiye ekiplerimiz bizler için 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek için var güçleriyle çalışmaktadırlar. İtfaiyemizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Hayat kurtaran ekiplere teşekkürler!

Tatbikat, Muğla İtfaiyesi’nin eğitim ve hazırlık düzeyini gözler önüne sererken, vatandaşların güvenliği için verdikleri önemi de bir kez daha gösterdi. İtfaiye Haftası, bu tür tatbikatlarla birlikte, yangın güvenliği ve müdahale süreçlerine dair farkındalığı artırmayı hedefliyor.