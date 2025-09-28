Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunularak minnet ve bağlılık duyguları ifade edildi.



İtfaiye Haftası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Şerife Güzel ve beraberindeki 22 itfaiye personeli, diğer 10 büyükşehir belediyesinin itfaiye daire başkanları ve personeli ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, Denizli ve Manisa’nın itfaiye temsilcilerinin yer aldığı heyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak bağlılıklarını sundu. Heyete başkanlık eden Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, tüm itfaiyeciler adına Anıtkabir Özel Defteri’ne duygularını yazarak, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e saygılarını sundu.



Çeri notunda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Vatanımızın her köşesindeki yangınlara ve doğal afetlere canını hiçe sayarak giden itfaiye teşkilatlarımızın bu yıl 311. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bizler, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe, ilkelerinizden sapmadan yürüyen, ülkemize ve vatandaşlarımıza en zor anlarda daima hizmet etmeye ant içmiş itfaiyecileriz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

