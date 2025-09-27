İtfaiye Haftası kapsamında İzmir’in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir belediyesinin itfaiye heyeti, Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak minnet ve bağlılıklarını sundu.

İtfaiyeciler Anıtkabir’i ziyaret etti

İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve 22 itfaiye personeli, diğer 10 büyükşehir belediyesinin itfaiye temsilcileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Mersin, Tekirdağ, Denizli ve Manisa’nın itfaiye ekiplerinin katıldığı heyet, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ne duygular yazıldı

Heyete başkanlık eden Ankara İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Levent Çeri, tüm itfaiyeciler adına Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını yazarak, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’e olan saygılarını sundu. Çeri, yazısında, "Vatanımızın her köşesindeki yangınlara ve doğal afetlere canını hiçe sayarak giden itfaiye teşkilatlarımızın bu yıl 311. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" diyerek, "Bizler, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe, ilkelerinizden sapmadan yürüyen, ülkemize ve vatandaşlarımıza en zor anlarda daima hizmet etmeye ant içmiş itfaiyecileriz" ifadelerine yer verdi.

İtfaiyecilerden bağlılık vurgusu

Çeri, yazısında ayrıca itfaiyecilerin görevleri boyunca Atatürk’ün ilkelerine sadık kalacaklarını ve her durumda halkın hizmetinde olacaklarını belirtti. Ziyaret, itfaiyecilerin, topluma hizmet etme azim ve kararlılığını bir kez daha pekiştirdiği anlamlı bir anı olarak kayıtlara geçti.