Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu'nda devrilen doğalgaz yüklü tankere hızlı müdahale ederek olası bir faciayı önledi. Yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle otoyolda geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordine çalışması sayesinde vatandaşların can güvenliği sağlandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gaz sızıntısı durduruldu ve kaza yapan tanker yoldan kaldırıldı, böylece trafik normale döndü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu başarılı operasyon, itfaiye ekiplerinin profesyonelliğini ve hızlı müdahale kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.