Kurum, etlerin imha edileceğini açıklarken, CHP'li Adem satışın gerçekleşmiş olabileceğini iddia ediyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ukrayna'dan ithal ettiği 20 ton ette salmonella bakterisi tespit edildiğini doğruladı. Kurum, etlerin kontrollü şekilde muhafaza edildiğini ve imha edileceğini açıkladı. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, etlerin satışının gerçekleşmiş olabileceği endişesini dile getirdi.

ESK: "Etler piyasaya sürülmedi"

ESK, 9 Mayıs'ta yapılan analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiğini ve etlerin reddedilerek ithalatçı firmaya ihtarname çekildiğini belirtti. Kurum, bakterili etlerin piyasaya sürülmediği konusunda güvence verdi.

CHP: "Açıklama ikna edici değil"

Ancak CHP'li Adem, etlerin gümrüğe girmeden önce kaynak ülkede test edilmesi gerektiğini savunarak ESK'nın açıklamasını inandırıcı bulmadığını ifade etti. Adem, etlerin ülkeye girdikten sonra satışının da gerçekleşmiş olabileceğini düşünüyor.

Gıda güvenliği derneği: "Sistem çalışmış"

Gıda Güvenliği Derneği Başkan Yardımcısı Samim Saner ise, ithal ürünlerdeki kontrollerin hem çıkış hem de varış noktasında yapıldığını belirterek bu örnekte sistemin çalıştığını değerlendirdi. Saner, salmonella bakterisinin kırmızı ette beklenmedik bir durum olduğunu ve muhtemelen taşıma sırasında bulaştığını söyledi.

CHP: "İthalat lobilerine teslim oldular"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulanan yanlış politikaların yurt dışından hayvan ithalatına yol açtığını savundu. Gürer, 2023 yılında 818 bin baş hayvan ve 34 bin ton et ithal edildiğini belirtti.

CHP'li Adem ise, tüm ülkelerden hayvan ithalatının yapılmasının riskli olduğunu ve ithalat lobilerine teslim olunduğunu iddia etti. Adem, etkili aşılama ile Türkiye'nin ithalata ihtiyacı kalmayacağı gibi ihracatçı ülke konumuna gelebileceğini söyledi.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır?

Salmonella, insanlarda hastalığa yol açabilen bir bakteri türüdür. Genellikle çiğ veya az pişmiş et, yumurta, yıkanmamış meyve ve sebze gibi gıdalarla bulaşır. Salmonellaya maruz kalan kişilerde ishal, ateş, karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor

İthal ette salmonella kriziyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Bakanlığın konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.