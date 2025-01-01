İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kentteki yıllık enflasyon yüzde 55,27'ye ulaşırken, bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,74 arttı. Toptan fiyatlar ise yüzde 0,82 oranında yükseldi.

İstanbul’daki enflasyonun en yüksek olduğu alanlardan biri konut harcamaları oldu. Aralık ayında konut harcamaları, yüzde 4,55 oranında bir artış gösterdi.

Aynı dönemde kültür, eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 2,34 oranında bir artış yaşarken, ev eşyası ve giyim sektörlerinde de yükseliş gözlendi.

Gıda fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı

Gıda fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 0,93 oranında arttı. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarındaki artış ise yüzde 0,77 seviyesinde gerçekleşti. Sağlık ve kişisel bakım harcamaları ise en düşük artışla yüzde 0,54 seviyesinde kaldı.

Toptan fiyatlarda dikkat çeken artışlar

Toptan fiyatlarda ise en yüksek artış mensucat grubunda kaydedildi. Bu grup, yüzde 4,26'lık bir artış gösterdi. İnşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde ise yüzde 2,74 oranında bir artış yaşandı. Ancak işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,61'lik bir azalış görüldü.