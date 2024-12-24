İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, geleneksel Yeni Yıl Panayırı’nda eğlence, birliktelik ve dayanışma dolu bir gün yaşadı. Etkinlikte elde edilen gelir, UCİM Derneği’ne bağışlanarak çocuklar için umut oldu.

Eğlence ve dayanışma bir arada

Okul Aile Birliği ve Öğrenci Meclisi’nin katkılarıyla Ekmas Grup ve A Yangın Güvenlik’in sponsorluğunda düzenlenen panayır, renkli etkinlikleriyle büyük ilgi gördü. Hediyelik eşya ve yiyecek stantları ziyaretçilerle dolup taşarken, canlı müzik, dans gösterileri ve yarışmalarla coşku doruğa ulaştı. Etkinlikten elde edilen gelir, UCİM - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’ne bağışlandı. Bu anlamlı bağış, çocukların eğitim, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını destekleyen çalışmalara katkı sağladı.

"Toplumun en değerlileri çocuklardır"

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam, panayırın toplumsal farkındalık oluşturmadaki önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın toplumlarına karşı duyarlı bireyler olmalarını önemsiyoruz. UCİM gibi kuruluşların çalışmaları, çocuklarımızın güvenli bir geleceğe adım atmaları için çok değerli” dedi.

"Minik yürekler için çalışıyoruz"

UCİM İzmir İl Temsilcisi Klinik Psikolog Dilara Işık ise, “Bu panayır bizim için çok kıymetli. Minik yürekler için çalışan UCİM ailesi adına, İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları’na ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.