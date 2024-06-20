İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü, 7’den 70’e herkese hitap eden ve bütün kas gruplarını çalıştıran badmintonu tüm sporseverlere öneriyor

İSTANBUL (İGFA) - M.Ö. 5’inci yüzyılda Çin’de ‘ti jian zi’, 19’uncu yüzyılda ise Hindistan’da ‘poona’ adı verilerek oynanan badminton; tenis, masa tenisi ya da squash benzeri bir raket sporu…Kaz tüyünden yapılma bir top ve raketle oynanan bir oyun olan Badminton, topun file üzerinden rakip alana atılması ve geri dönmesini sağlamak amacına dayanan, eğlenceli, mental sağlığı koruyan ve stres yönetimine yardımcı olan bir spor dalı. İngiliz subaylarının 1860’lı yıllarda İngiltere’ye getirdiği bu spor dalı sonrasında dünyaya büyük bir hızla yayılıyor. Beuford Dükü’nün kızları ise bu oyunu ilk kez Badminton Evi’nde oynayarak, bu spor dalının badminton adıyla popülerleşmesini sağlıyorlar. Uluslararası Badminton Federasyonu’nun kurulmasıyla ivme kazanan spor dalı, Türkiye’de 1991 yılından bu yana resmi bir federasyonla varlığını sürdürüyor.

Diğer raket sporlarının aksine badminton, özel bir oyun sahası gerektirmeyen ve raket hareketlerinin yanı sıra vücudun hızlı yer değiştirmesinin önemli olduğu hızlı bir spor branşı... Son derece rekabetçi ve dinamik bir spor dalı olarak dikkat çeken badminton gibi raket sporlarında başarının sırrı; çeviklik ve yüksek algısal yetenekten geçiyor. Kolayca öğrenilebilen, cinsiyet ve yaş fark etmeksizin bütün yaş gruplarına hitap eden badminton, yaralanma ve sakatlık riski en düşük spor dalları arasında yer alıyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü, farklı spor dallarında olduğu gibi Badminton’da da sporseverlere enerjik bir dünyanın kapılarını aralıyor. Okullar bünyesinde bu dalda yetişen çok sayıda sporcu düzenli olarak turnuvalara katılım göstererek başarı kazanıyor.

Şampiyonalarda yarışan kulüp takımları yılı çok sayıda derece ile tamamladı. Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu Badminton Yıldız Erkek Takımı ve Yıldız Kız Takımı, İstanbul Okullar arası Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında İstanbul üçüncüsü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ankara’da gerçekleştirilen 50 ilden 430 sporcunun katıldığı "19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında" Ela Bulut, "Çift Kızlar" kategorisinde partneriyle birlikte son 16'ya kaldı. Sporcu elde ettiği bu dereceyle katılacağı turnuvalara ana tablodan başlama ve 12-15 Aralık 2024 tarihlerinde Antalya'da organize edilecek "Antalya Junior International Badminton " turnuvasına katılma hakkı kazandı. Badminton Yıldız Erkek Takımı, Okullar Arası Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarından İstanbul üçüncülüğü ile döndü. Takım elde ettiği bu başarı sayesinde Türkiye Şampiyonasında İTÜ GVO’yu temsil etme hakkı kazandı. ‘’Küçük Erkek ve Küçük Kız’’ Takımları ise Badminton Okullar Arası Küçükler İl Birinciliği yarışlarından üçüncülük ve dördüncülük dereceleri ile döndü ve Türkiye Grup Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları spor öğretmenleri çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimini, koordinasyonunu ve atletik yeteneklerini geliştirebilecek bir spor olduğu ve ailece oynanabileceği için Badminton’a genç yaşlarda başlanması tavsiye ediliyor. Böylece çekirdek kaslarda denge ve stabilite rahatlıkla sağlanabiliyor. Hız, esneklik, çeviklik, kuvvet ve dayanıklılık gerektiren bir spor dalı olduğu için bu tip becerilerin erken yaşlarda geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Badminton oynarken vücudun üst bölümündeki kaslar, omuzlar, kollar, sırt ve göğüs raketle vururken kullanılıyor. Alt vücut kasları özellikle kalça, uyluk ve baldır ise hızlı hareket ve yön değiştirme gerektiren ayak işinde kullanılıyor. Erken yaşta spor alışkanlığı kazanan bireyler bunu hayatın bir gerekliliği olarak görüyor ve spor yapmayı bir rutin haline dönüştürüyor. Badminton her yaş için keyifli ve faydalı bir spor olduğu için, kısa bir eğitim ve uygulama ile her yaşta kolaylıkla öğrenilebiliyor.