"3D Baskı Malzemesinin ArbaciaLixula Deniz Kestanesi Larvasındaki Zararı" isimli projesi, UluslararasıJournal of ToxicologicalStudies (JTS)’de, ayrıca uluslararası "UttarPradeshJournal Of Zoology" dergisinde yayınlanan makaleler arasında yer aldı.

Arslan,İTÜ GVO İzmir Fen Bilimleri öğretmeni Başak Topçu danışmanlığında ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Prof.Dr.Özlem Çakal Arslan desteği ile laboratuvar çalışmalarını yürüterek elde ettiği sonuçları raporladı.

Arslan projede, embriyonik gelişimi insanlarla %80 oranında benzerlik gösteren deniz kestanelerinin embriyolarının, ”PLA=3D yazıcı materyali”ne maruz bırakılması sonucunda kimyasalın embriyonik gelişim, döllenme (kısırlık) üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçladı.

Çalışmabiyoplastik malzemelerin (PLA) ekosistemler, yaban hayatı ve insan sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerinin anlaşılmasına ve olası zararları en aza indirmek için önlemler alınmasına olanak sağlamaktadır.