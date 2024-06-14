Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir İtfaiyesi tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen müdahaleler, yangının yayılmasını engelledi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri ve uçaklar da havadan müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasına katkı sağladı.

Yangının çıktığı Kınık kırsal mahallesi mevkisindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangın bölgesindeki noktalarda soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürerek olası yeniden alevlenmeleri önlemeye çalışıyor.