İyi Kız Sendromu, genellikle kadınlarda gözlenen ve "iyi kız" algısıyla örtüşen davranış kalıplarının aşırıya kaçmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu sendroma sahip kişiler, sürekli olarak başkalarını memnun etme, beklentilere uygun davranma ve kusursuz görünme çabası içinde oluyor.

İyi Kız Sendromu'nun belirtileri nedir?

Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini geri plana atma: Bu kişiler, kendi istek ve ihtiyaçlarını dile getirmekten çekinirler ve başkalarının ihtiyaçlarını her zaman öncelerler.

Sürekli onay alma ihtiyacı: Kendi değerlerini başkalarının onayına bağlarlar ve onay alamadıklarında kendilerini değersiz hissederler.

Mükemmeliyetçilik: Her şeyi kusursuz yapmak isterler ve hata yapmaktan aşırı derecede korkarlar.

Eleştirilere karşı hassasiyet: Eleştirileri kişiselleştirirler ve kolayca incinirler.

Kendini ifade etmede zorluk: Düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade etmekte zorlanırlar.

Sınır koyamama: Kendi sınırlarını belirlemekte ve korumakta zorlanırlar ve "hayır" demeyi beceremezler.

Kendini feda etme: Kendi mutluluklarını ve isteklerini başkalarının mutluluğu için feda etmeye hazırdırlar.

Stres ve kaygı: Sürekli onay alma ve kusursuz olma çabası, stres ve kaygıya yol açar.

Depresyon ve tükenmişlik: Kendi ihtiyaçlarını sürekli görmezden gelmek, depresyon ve tükenmişliğe yol açabilir.

İyi Kız Sendromu'nun temel nedenleri neler?

Toplumsal cinsiyet rolleri: Toplum tarafından kadınlara yüklenen "fedakar", "yardımsever" ve "uyumlu" olma gibi roller, bu sendromun gelişmesine katkıda bulunabilir.

Aile içi dinamikler: Ailede aşırı derecede mükemmeliyetçi veya katı bir tutum sergilenmesi, çocuğun "iyi kız" algısını benimsemesine yol açabilir.

Düşük özgüven: Kendini değersiz ve yetersiz hisseden çocuklar, başkalarının onayını almak için "iyi kız" rolünü üstlenebilirler.

Travmatik deneyimler: Çocukluk döneminde ihmal, istismar veya travma yaşamak da bu sendromun gelişmesine zemin hazırlayabilir.

İyi Kız Sendromu'ndan kurtulmak mümkündür. Bu konuda bir uzmandan yardım almak ve terapi desteği almak çok faydalı olabilir.

Neler yardımcı olabilir?

Kendi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi keşfedin.

Sağlıklı sınırlar koymayı öğrenin.

Kendinizi ifade etmeyi öğrenin.

Kendinize karşı daha şefkatli ve anlayışlı olun.

Mükemmeliyetçilikten vazgeçin.

Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçının.

"Hayır" demeyi öğrenin.

Kendi mutluluğunuzu ve isteklerinizi ön planda tutun.

İyi Kız Sendromu, sadece kadınları etkileyen bir durum değildir. Erkeklerde de benzer bir durum olan "İyi Adam Sendromu" görülebilir.

Daha fazla hangi kaynaktan bilgi alabiliriz?

Psikolog Bahar Kaya - İyi Kız Sendromu Nedir? https://www.psikologbaharkaya.com/blog/iyi-kiz-sendromu-nedir

KOHA.net - "İyi kız" sendromunun altı belirtisi https://www.kliinik.ee/perearst/id-26/noustamine?question=67777

