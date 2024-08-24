İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Sosyal medyadan helallik isteyen Hasanoğlu'nun yerine geçici olarak bir başkan atanacak.

Sağlık sorunları nedeniyle istifa

Mehmet Hasanoğlu, sosyal medya hesaplarından sağlık sorunları nedeniyle İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Uzun süredir sağlık problemleri yaşadığını belirten Hasanoğlu, kararını detaylandırdı ve partililerden helallik istedi.

7 Yıl süren başkanlık döneminin özeti

Hasanoğlu, 2017 Aralık'tan bu yana İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı ve Bursa İl Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Görev süresi boyunca birçok ilke imza atan Hasanoğlu, Bursa'nın 81 il arasında öne çıkmasında katkı sağladı.

Sağlık sorunları ve destek çağrısı

Hasanoğlu, sağlık sorunlarının ilerlemesi nedeniyle görevden ayrıldığını belirtirken, sağlık süreci hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na düşüncesini ilettiğini ve destek aldığına da değindi.