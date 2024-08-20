İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, AKP döneminde adaletin siyasi amaçlarla kullanıldığını ve tutuklu yargılamaların muhalifleri sindirmek için bir araç haline geldiğini öne sürdü. Özellikle Dilruba’nın haksız yere cezaevinde tutulduğunu belirten Özatıcı, adaletin tarafsızlığına vurgu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Türkiye’de adaletin giderek daha siyasi bir boyuta taşındığını ifade etti. Tutuklu yargılamaların, sanığın delilleri karartma veya kaçma şüphesi gibi istisnai durumlarda başvurulması gereken bir tedbir olarak kalması gerektiğini belirten Özatıcı, mevcut durumda bu uygulamanın muhalifleri sindirmek için bir siyasi sopa olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Özatıcı, geçtiğimiz günlerde 27 yıl hapis cezasıyla yargılanan ünlü isim Dilan Polat’ın serbest bırakılmasına karşın, sadece bir sokak röportajı veren ve isnat edilen suçlardan hiçbirinin hapis cezasıyla sonuçlanmayacak olan Dilruba’nın hala cezaevinde tutulduğunu vurguladı.

Adalet tarafsız olmalı

AKP döneminde suç örgütleri ve ekonomik suçlar gibi ciddi suçlar işleyen kişilerin tutuksuz yargılandığını belirten Özatıcı, hükümeti eleştiren muhaliflerin ise adaletsiz bir şekilde cezaevine gönderildiğini ifade etti. Adaletin sadece güçlüden yana değil, herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması gerektiğini belirten Özatıcı, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesini koruyabilmesi için bu durumların düzeltilmesi gerektiğini savundu.

Türkiye’nin adalet sistemi

Özatıcı, Türkiye’nin adalet sisteminin, siyasi etkiler altında şekillendiğini ve bu durumun kamu düzenine zarar verdiğini belirtti. Adaletin, muhaliflere karşı dahi objektif ve tarafsız bir şekilde işleyişinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özatıcı, toplumsal kesimlerin hakkını savunma isteğinin, kamu düzenini bozabileceğini ancak bu sorunun kökenine inerek çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

“Burası sizin babanızın çiftliği değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunan Özatıcı, “Burası sizin babanızın çiftliği değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti” diyerek, Erdoğan’ın kamu kaynaklarını ve yetkisini, kişisel bir mülk gibi yönetemeyeceğini belirtti. Adaletin, her bireye eşit ve hakkaniyetli bir şekilde sunulması gerektiğini vurgulayan Özatıcı, Dilruba’nın serbest bırakılmasını ve adaletin muhalifler için de tecelli etmesini talep etti.