AMASYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti Türk milletinin merkezinden şevk ve ilham alarak Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilkelerinden ve kazanımlarından istifade ederek yolculuğunu sürdürecek. Herkes merkez arıyor ya, işte buradayız. Merkez biziz. Bu ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara kurban etmeyeceğiz." dedi.

Amasya'ya gelen Dervişoğlu, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını söyledi.

Dervişoğlu, "Çiftçinin derdini tarlada, işçinin derdini çalıştığı tezgahta, memurun derdini, çilesini çektiği çalışma yerinde. Öğrencinin, gencin gelecekten umudunu kesmiş evlatlarımızın derdini yine onların bulunduğu yerlerde ve bugün büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunan ve kendilerine 12 bin 500 liralık bir maaş reva görülen emeklinin, kaynamayan tenceresinin derdini yine onun hanesinde çözmeye çalışacağız. Çıktığımız yolda durmak, yorulmak, geride kalmak yok." diye konuştu.

Milletin siyasetteki eski samimiyeti aradığını ifade eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ben bu millete Süleyman Demirel'in özlenen samimiyetini, Bülent Ecevit'in özlenen nezaketini Turgut Özal'ın özlenen çalışkanlığını, rahmetli Necmettin Erbakan hoca efendinin imanını, Alparslan Türkeş'in mücadele ceddini bir kere daha göstereceğim. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bizlere ve bu topluma neler kazandırdığını anlatacağım. Onların bize miras bıraktığı ayak izlerine basarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

Ülkenin nasıl bir siyasi anlayışa ihtiyacı duyduğunu bildiklerini belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti Türk milletinin merkezinden şevk ve ilham alarak Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilkelerinden ve kazanımlarından istifade ederek yolculuğunu sürdürecek. Herkes merkez arıyor ya, işte buradayız. Merkez biziz. Bu ülkeyi siyasi taassuplara, hırslara kurban etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, bir gazetecinin anayasa tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de anayasa tartışmasını biz siyasilerden çok gazeteciler, televizyon yorumcuları konuşuyor. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüze gelmiş bir anayasa taslağı yok. Biz anayasayla ilgili tavrımızı çok önceden ortaya koyduk. Tek adamlığı tahkim edecek ve bu ucube sistemi sürdürmeyi sağlayacak hiçbir anayasa değişikliğinin yanında olmayacağımızı ifade ettik. Türkiye'nin bu anayasa tartışmalarının Türkiye'nin gerçek sorunlarının örtünmesine vesile olunabilecek türden bir tartışmaya dönüşmemesi gerektiğini de ifade ettik. İYİ Parti'nin tavrı merak ediliyorsa açık ve net söylüyorum. Biz parlamenter demokratik sistemden yanayız ve bu ucube sisteme karşı duruşumuz münasebetiyle kurulduk kurulma şartları o günlerde ne kadar geçerliyse bugün de misliyle geçerli."

Dervişoğlu, erken seçime ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ben erken seçim yapacağım ama bunu iki sene sonra isteyeceğim derseniz onun adı erken seçim olmaz spekülasyon olur. Türkiye bir yıl içerisinde üç seçim geçirdi. Vatandaşlarda bir yorgunluk hali de var. Bir tıkanıklık olur ise o tıkanıklığın çözülmesinin yeri de demokrasilerde sandıktır. Millet erken seçim isterse kimse erken seçimden kaçamaz ama birileri anayasada kendisine bir hakka bağlı olarak o erken seçimden siyaseten nemalanabiliyor ise İYİ Parti bütün bu gelişmeleri dikkatle takip edecektir."



